Fiesta 21 MAR 2026 - 18:40h.

Rocío Flores planta cara a Luis Pliego (director de 'Lecturas') por sus delicadas insinuaciones sobre Gloria Camila y Antonio David Flores

Alexia Rivas destapa lo que Gloria Camila ha dicho en el pasillo antes de 'El tiempo justo' y Joaquín Prat interviene: "A mí no me sentaría bien"

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Es uno de los temas más comentados del momento: Rocío Flores y Gloria Camila Ortega, están enfrentadas. Tía y sobrina no se hablan y se especula mucho sobre los motivos que las han llevado a dejar de seguirse en redes y a romper todo contacto. A la hija de Rocío Carrasco le duele que se siembre la duda sobre ella, por eso se muestra tan tajante con este tema y no duda en plantarle cara a Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', por verter lo que ella considera unas graves insinuaciones sobre Gloria Camila y su padre, Antonio David Flores.

Rocío Flores se pronuncia sobre su enfrentamiento con Gloria Camila Ortega

Tras romper su silencio en '¡De viernes!', Rocío Flores se sienta en el plató de 'Fiesta' para aclarar algunos puntos. Quiere desmentir algunas de las teorías que circulan y por eso niega que el hecho de que ahora ella sea colaboradora de 'Fiesta' sea la razón que la ha distanciado de Gloria Camila: "No le he quitado el puesto de trabajo a nadie, se han puesto en contacto conmigo muchas veces desde hace mucho tiempo y ella lo sabe". Además, Rocío ha querido aclarar el polémico comentario que dijo sobre la soltería de Gloria:

"Sobre Álvaro, dije que esperaba que siguiera soltera porque creía que debía de cuidarse mucho a sí misma, esa fue mi opinión", aclara en este sentido Rocío Flores después de añadir que no tiene nada en contra de Álvaro García ni de Manuel Cortés, con quien ha sido relacionada Gloria. Además, Rocío insiste en que todo este revuelo entre tía y sobrina ha salido a la luz por "una niñatada" por parte de Gloria: bloquearle en redes sociales. "Lo respeto, pero yo eso no lo hubiera hecho nunca", dice al respecto.

"Voy a ser totalmente honesta. Como no he hablado de absolutamente nada, esto sucede porque ella decide bloquearme. No voy siquiera a entrar en decir si he tenido una discusión con Gloria, si no lo he tenido, si es desde el cumpleaños... me duele tanto y me danta pena y rabia verme en esta situación por hacer una cosa súper infantil y, como me duele, tendría que hablar de muchas cosas de las que no voy a hablar. La considero muy importante en mi vida y ni el dinero ni nada... además, no soy la personas que ha empezado todo esto", añade.

Rocío Flores carga contra Luis Pliego por sus insinuaciones

En todo este asunto, hay algo muy delicado y que Rocío Flores ha querido atajar desde el plató de 'Fiesta' y es en relación a unas delicadas insinuaciones que, según ella, ha llevado a cabo Luis Pliego. Estas han sido sus palabras: "Voy a aclarar una cosa y aquí sí que voy a ser súper tajante. Luis Pliego se sienta el otro día diciendo, bueno que para situar a la gente, yo no conozco de nada a esta persona, no tengo nada en contra de esta persona, pero esta persona cada vez que habla parece que soy su enemiga principal porque no ha dicho ni una sola palabra bonita de mi".

"No solo con todo eso sino que, además, aprovecha este momento para decir lo de Raquel Mosquera y encima poner sobre la mesa una teoría de una supuesta relación sentimental secreta que haya tenido Gloria con una tercera persona. Bueno, pues que sepa todo el mundo que esa tercera persona y eso que se está barajando es, supuestamente, una relación entre mi padre y Gloria. Luis Pliego, te invito y te animo a que te sientes, que seas valiente y des el nombre, que la demanda te está esperando. Con esto no me ando con tonterías. Las insinuaciones que se están haciendo son denunciables. Vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos y con las teorías que barajamos", han sido sus palabras al respecto.