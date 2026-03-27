El hijo de nuestra compañera Nuria Chavero se hace viral: "De repente me encontré con un mensaje de Griezmann"
El pequeño replicó a su madre que, si Griezmann se va a Orlando, él se llevaría a todo el Atlético de Madrid con él
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El hijo de nuestra compañera Nuria Chavero se ha hecho viral gracias a su emotiva reacción al enterarse de que Antoine Griezmann podría dejar el Atlético de Madrid. En un video compartido por Nuria, su hijo Matteo se muestra desconcertado y triste al recibir la noticia de que su ídolo se iría a jugar a Estados Unidos.
En 'Vamos A ver', Patricia Pardo ha entrevistado a Chavero para saber un poco más de cómo está viviendo el pequeño esta noticia. "Matteo, tengo que darte una noticia. Griezmann se va del Atleti", le dice Nuria a su hijo en el clip viral. A lo que él responde incrédulo: "No, es mentira". La reacción de Mateo rápidamente se hizo viral, pero lo más sorprendente ocurrió cuando Antoine Griezmann le respondió personalmente.
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El pequeño replicó a su madre que, si Griezmann se va a Orlando, él se llevaría a todo el Atlético de Madrid con él
Nuria ha confesado: "De repente me encontré con un mensaje directo de Griezmann", en el que el futbolista expresó su cariño por el niño. Tras ver el mensaje, Mateo se puso a llorar y le preguntaba a su madre si Griezmann le había vuelto a escribir. El pequeño replicó a su madre que, si Griezmann se va a Orlando, él se llevaría a todo el Atlético de Madrid con él.
En una intervención, Patricia Pardo sugirió que, antes de marcharse a Estados Unidos, Griezmann debería conocer a Matteo en persona y despedirse de él. Nuria, aún sorprendida, pidió un abrazo para su hijo y afirmó que "Matteo se ha ganado ese abrazo".