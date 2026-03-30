Juanra Bonet sorprende a Carlos Sobera en 'El precio justo' y protagonizan un momentazo: ''¡Me ha tocado!''

telecinco.es 30 MAR 2026 - 13:59h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo de los dos presentadores!

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Durante el programa de hoy de 'El precio justo', Carlos Sobera se ha visto sorprendido por un invitado muy especial: Juanra Bonet, el presentador de '¡Allá tú!'.

El presentador, que ha bajado desde el público al grito de ''¡Me ha tocado!'', ha acudido al concurso por dos motivos, el primero anunciar algo importante de '¡Allá tú!': ''La familia de '¡Allá tú!' crece y el premio máximo también, a partir de ahora el premio máximo no serán 100.000 euros si no 150.000 euros''.

Carlos Sobera le ha dado la enhorabuena y Juanra Bonet ha continuado explicando el segundo motivo: ''Me encanta 'El precio justo' y quería jugar de alguna manera, entonces he traído un objeto para la primera puja. Creo que os va a hacer ilusión, es el teléfono de la banquera''.

Acto seguido, ambos presentadores han puesto el famoso teléfono de '¡Allá tú!' en la puja y los concursantes han tenido que adivinar el precio justo del artículo. Tras unos segundos de espera, una de las concursantes se ha acercado al precio justo, que son exactamente 47 euros.