Jesús decide plantarse y al simular la jugada final siente que igual se ha precipitado

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Jesús, de Melilla, tenía claro que su padre hubiera jugado hasta el final, su madre, le ha prometido al equipo salir en procesión por el plató si ganaban el premio más alto y la tensión ha sido máxima cuando el joven ha simulado cómo hubiera sido su jugada final.

Al principio del programa, Jesús ha dejado claro que su número era el 21 y que le había tocado jugar con él, al revés. Con la caja número 12 en su poder, el concursante se la ha ido jugando una y otra vez, pero cuando la banquera le ha ofrecido 12.221€ no se ha podido resistir a plantarse.

Jesús era consciente de que Mourihno, el entrenador portugués del que es gran seguidor, y su padre, hubieran jugado hasta el final con el panel que tenía delante, pero para él era mucho dinero y se ha plantado. Juanra Bonet le ha propuesto simular cómo hubiera continuado su jugado y la tensión se ha ido apoderando del plató. Las cajas malas han comenzado a salir y Jesús ha llegado a recibir una oferta ficticia de 38.000€. ¿Cuánto dinero había en su caja? ¿Tenía dentro los 150.000€? Dale al PLAY y disfruta con uno de los finales de jugada más emocionante de la nueva edición de ‘¡Allá tú!’.

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