El concursante protagoniza una de las jugadas más intensas y emocionantes de la temporada de ‘¡Allá tú!’

Isi recibe una oferta difícil de rechazar al encontrarse ante uno de los mejores paneles de 'Allá tú': "Lo nunca visto"

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Sin perder el sentido del humor, pero mascando la tensión, Josi, de Burgos, ha protagonizado unos últimos 10 minutos de infarto. El joven pescadero ha comenzado regular, ha ido remontando, pero sin previo aviso ha comenzado a cambiar cajas y la cosa se ha ido complicando.

Jordi, el showman y pescadero de Burgos, ha comenzado la jugada sin buena suerte, pero poco a poco, la cosa ha ido cambiado y el número de cajas rojas se ha igualado a las verdes. Sin embargo, algo le ha dicho que abriera la caja 14, la caja de su número y que tenía Angy, la joven a la que va a oficiar la boda y su sueño de ganar los 100.000€ se ha esfumado: “Mi número Juanra, si no te quería abrir, esto es muy difícil”.

Ante esta situación, la banquera le ha ofrecido cambiar su caja y Josi ha aceptado. Ha cambiado la caja número 13 por la 18 que tenía Mojo. Pero la caja número 18 también le ha durado muy poco tiempo en las manos. La jugada se ha ido complicando, la tensión se ha apoderado del plató de ‘¡Allá tú!’ y Josi ha terminado presumiendo de palmito de los nervios.

¿Con qué caja se ha terminado quedando? ¿Cuánto dinero se ha llevado? ¿Se la ha jugado hasta el final? Dale al PLAY y vive la emoción que ha sentido el concursante.

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