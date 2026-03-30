Supervivientes 30 MAR 2026 - 11:12h.

Marisa Jara vuelve a leer las palabras que se escribió a sí misma antes de comenzar su aventura en 'Supervivientes 2026'

El duelo de Marisa Jara y Gabriela Guillén deja a la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026': "Necesitaba irme"

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Marisa Jara se ha convertido en la primera expulsada de 'Supervivientes 2026'. Antes de comenzar la aventura, los concursantes escribieron una carta para leerla en el momento de su expulsión.

La modelo no pudo contener la emoción al leer el mensaje que se había dedicado a sí misma antes de iniciar el concurso: “Marisa, nunca pensaste que podrías saltar de un helicóptero, hacer juegos complicados para ti, sentir una adrenalina tan incómoda hasta el punto de tener todo el cuerpo revuelto… pero lo has hecho. Lo has conseguido una vez más. Eres una campeona, no hay obstáculos que se te resistan. Estoy muy orgullosa de ti y solo puedo decirte que eres increíble. Te quiero mucho”.

Marisa Jara, tras leer la carta que se escribió antes de saltar del helicóptero: "Estoy muy orgullosa"

Tras leer sus propias palabras, Marisa reflexiona sobre su paso por el programa: “Ha sido muy difícil, pero lo he hecho. Me la voy a guardar para siempre, para recordarme lo que valgo. Con esta carta me doy cuenta de todo lo que he superado, de todos los obstáculos que se me han puesto y que he logrado saltar. El vértigo que sentía en muchas pruebas era tan grande que me paralizaba, pero aun así lo hacía”.

Además, destaca el momento que marcará para siempre su experiencia: “El salto del helicóptero se me va a quedar en la memoria para siempre, porque nunca pensé que fuera a hacerlo. Todo ha sido un crecimiento personal increíble y estoy muy orgullosa de haberlo conseguido”.