Patricia Fernández 30 MAR 2026 - 03:36h.

Llega la unificación de 'Playa destino': los supervivientes que han vivido ocultos en la playa secreta se convertirán en concursantes oficiales

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En 'Supervivientes: Conexión Honduras' se descubría una importante información que da un giro a la aventura en Honduras, el que leía Sandra Barneda en el pergamino que Nagore Robles le entregaba cuando era confirmada como concursante de la edición.

La presentadora, con el pergamino en la mano, lo leía en medio del plató: "El próximo martes viviremos una apertura excepcional de palapa por un motivo de vital importancia: la unificación de 'Playa destino'. Los supervivientes que han vivido ocultos en la playa secreta se convertirán en concursantes oficiales y pasarán a vivir junto a sus compañeros de una forma sorprendente".

Descubriremos esto el próximo martes en la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Ion Aramendi, como también "descubriremos que Nagore Robles se incorpora a 'Supervivientes 2026", como recordaba la presentadora, como también quería recalcar algo sobre la incorporación de los integrantes de 'Playa destino', que ahora mismo la componen Borja Silva, Darío Linero y Gabriela Guillén: "Se incorporan de manera sorprendente y con giros inesperados". ¡No te puedes perder la gala, en Telecinco!

Los colaboradores analizan el vínculo entre Borja y Darío en 'Supervivientes'