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Gerard planta cara al otro equipo y se lía en 'El consejo de los dioses': "Estoy muy enfadado, yo no haría eso"

Gerard planta cara al otro equipo y se lía en 'El consejo de los dioses': "Estoy muy enfadado, yo no haría eso"
Gerard Arias se enfrenta al otro equipo de 'Supervivientes 2026'.. Telecinco.es
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El dilema por repartir la recompensa no ha dejado indiferente a ninguno de los concursantes de 'Supervivientes 2026'. El equipo ganador eran los integrantes de 'Playa Victoria' y Jaime Astrain era el que conseguía ganar el juego con lo que podía decidir si solo comía él o se repartía y a partir de aquí se liaba entre todos y Gerard Arias no podía evitar recriminar su actitud al otro equipo.

Claudia estalla y lanza una dura advertencia ante la decisión de su equipo en el dilema de la recompensa: "Siempre es lo mismo" Supervivientes 2026 Conexión Honduras Top Vídeos 477
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Jaime Astrain decidía repartir la lasaña, pero media tenía que ser para él, según le explicaba María Lamela y la otra media pasaba al compañero que eligiese y así sucesivamente. Al ver cómo sus compañeros iban eligiendo el orden en el que comer, Claudia no podía evitar romperse, como también le pasaba a Maica, que no dudaban en decir que esto no les parecía bien.

Pero no se quedaba aquí, tras esto, los concursantes se enfrentaban a lo ocurrido en la convivencia en 'El consejo de los dioses' y Gerard no dudaba en dirigirse a algunos de los integrantes del otro equipo para decirles que no les parecían bien sus decisiones: "Yo no haría eso en mi playa. Estoy muy enfadado porque veo que está pasando una injusticia". Con el que Paola Olmedo aseguraba estar de acuerdo y esto terminaba provocando un intercambio de reproches y gritos entre playas: "Parece que quieres dominar también esta isla".

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El que destacaba que le dolía especialmente ver a Maica Benedicto, con la que comparte una amistad, pasarlo mal por el hambre que está pasando: "No me gusta".

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