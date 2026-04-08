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Juana y Franciso han vuelto a 'El diario de Jorge' un año y medio después de que se reencontrasen también en el programa de Telecinco. Tras 8 años sin verse, los dos hermanos maternos se volvieron a ver entre abrazos y mucha emoción. Ahora, han vuelto para resolver la gran duda que les lleva acompañando durante su vida: conocer si son hermanos también de parte de padre.

Para ello, han necesitado la ayuda de un familiar. Es la recomendación que han recibido por parte de la doctora, ya que necesitan más carga genética que arroje luz al misterio. Con sus datos posiblemente no existiría la posibilidad de que se supiese con total fiabilidad.

La madre de Juani le dijo antes de morir que su hermano podía ser "hijo de un barrendero"

Su duda viene después de que la madre de Juana y Francisco le dijese a su hija antes de morir que su hermano podría ser "hijo de un barrendero". Nunca han comprobado esto, ya que el padre biológico de Juana murió cuando tenía tan solo 8 años.

Ahora, la tía Rosa ha anunciado que colabora para averiguar el misterio. "Soy Rosa, la tía de Paquito y de Juani. Si tengo que dar una prueba para que ellos se aseguren de si son hermanos, estoy dispuesta", lanza en un mensaje que ha mandado al programa.

Resuelven el conflicto que tuvieron en Navidad

Durante las Navidades, los dos hermanos tuvieron una fuerte discusión. Juani comenta que Francisco es "cabezota" y que le "criticaba" ante sus amigas. Finalmente, han terminado resolviendo su enfrentamiento en pleno directo.