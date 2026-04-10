telecinco.es 10 ABR 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido el momento en 'El precio justo'

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Antonio ha acudido a 'El precio justo', donde se ha mostrado visiblemente muy emocionado tras el “¡a jugar!” del presentador Carlos Sobera. Con la primera puja, este ha acertado el precio justo de una herramienta limpiadora de cepillo de pelo.

El gaditano lo ha celebrado de manera muy eufórica, protagonizando seguidamente un momento muy gracioso con el presentador, que no ha podido evitar fijarse en las gafas de sol que Antonio llevaba colgadas de su camiseta. “¿Y estas gafitas que te has echado a lo James Bond?”, ha dicho. Sobera se las cogía para probárselas y meterse, precisamente, en el papel de un personaje como el citado, algo que ha sido aplaudido por el público y, en especial, por la mujer del concursante, que le gritaba “guapo” desde las gradas. El presentador le pasaba las gafas a Antonio, que también recibía halagos desde el público, para acabar diciéndole: “Espero que ligues, porque ganar no vas a ganar nada”.

El concursante le ha regalado las gafas a Sobera ante la propuesta de este: “Te doy 100 euros, pero solo si me das las gafas”. Antonio se las ha dado encantado mientras cogía el dinero y decía: “Ya tengo para invitar a mi mujer a comer”. Aunque, con el juego de La Chistera, el gaditano ha acabado llevándose un vuelo privado en helicóptero de 1.295 euros. Su mujer lo ha celebrado desde el público y él, que había llegado diciendo que quería un viaje con su mujer, se ha ido eufórico.