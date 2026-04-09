Miguel Salazar Madrid, 09 ABR 2026 - 20:51h.

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Entre la alegría y la emoción, el grupo 'Raya Evolution' -llamado hasta 2018 'Raya Real'- ha homenajeado a su miembro más pequeño en 'El diario de Jorge'. David, de 40 años, padece un linfoma de Hodgkin desde el 2023. Sus compañeros le han recordado que están con él y que solo existe amor entre ellos.

David lee la emotiva carta que le han hecho sus compañeros

"Amigo y compañero, eres parte de esta familia desde hace muchos años. El más divertido y el más optimista. David, no vamos a permitir que te vengas a bajo, no te vamos a dejar solo nunca. Somos tus amigos, tu familia y juntos vamos a salir de esto. Te queremos mucho, vamos a comerte a besos siempre", le dicen a través de una carta que ha leído en directo.

Daivd a contado su historia. Dice que un día, su compañero Jordi se enfadó con él porque no quería salir de fiesta. Algo raro le ocurría. "Me dio fiebre y me emepcé a quedar delgado", relata. Le terminaron diagnosticando un linfoma de hodgkin. "Me dieron tres meses de vida y estoy aquí", cuenta.

El artista ha hecho además una emotiva reflexión. "El día de mañana es hoy", comparte. Su único objetivo ahroa es "ser feliz y no preocuparse por nada". Tras su testimonio, sus compañeros han entrado en el plató del programa para bailar y cantar algunos de sus temas que llenan de alegría el cuerpo. "Nos has dado un ejemplo a todos", le decía su compañera Rosa entre baile y baile.