Ana Rosa Quintana: "Pide justicia el presidente cuyo fiscal general fue condenado por manipular a la Justicia"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que en esta ocasión ha destacado la rueda de prensa dada por los ministros de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Campeones del mundo de sincronizada. El Gobierno ha revalidado el título de Gemma Mengual. En una actuación insólita, tres ministros dan una rueda de prensa sin precedentes. Una imagen antológica. En el agua, tres ministros perfectamente alineados, ejecutando una coreografía milimétrica en defensa de Begoña Gómez mientras en el otro extremo de la piscina atacan al juez Peinado. El arranque fue limpio, sin salpicaduras, se trataba de ver quién hacía más la pelota al jefe. Los tres nadadores, con una precisión absoluta, repitieron la misma coreografía: Ataque a la separación de poderes. Asegura Bolaños que los jueces se avergüenzan sin especificar de qué jueces se trata. De hecho, las asociaciones de jueces critican los ataques del ministro a los jueces", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ha revalidado el título de Gemma Mengual. En una actuación insólita, tres ministros dan una rueda de prensa sin precedentes"

La presentadora ha continuado: "Sánchez, desde el lado correcto de la dictadura china, pide que se haga Justicia. Y lo dice un presidente cuyo fiscal general fue condenado por manipular a la Justicia. Hoy el presidente no estará en el Congreso para dar explicaciones del procesamiento de su mujer ni de una regularización masiva de inmigrantes que no ha pasado por el Parlamento. El Gobierno lo califica como "hito histórico". En España se han llevado a cabo seis procesos de regularización desde los años 80 con los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, pero ninguna como esta".

"Sin consenso, sin hoja de ruta que explique cómo van a acceder a los servicios públicos los inmigrantes que llevan en España cinco meses, con documentos caducados, con unos antecedentes penales que tienen que entregar países que no tienen digitalizados sus archivos y con funcionarios en huelga porque están colapsados ante la ola de peticiones. El Gobierno habla de hito pero la portavoz del Gobierno pone un ejemplo poco épico, como de Cantinflas: Elma Sáiz asegura que con una reducción de la inmigración del 30% se cerrarían 90.000 bares. El bar como unidad de medida de la economía española", ha sentenciado en directo.