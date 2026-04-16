Inma, de los nervios, ante la simulación del final de su jugada en ‘¡Allá tú!’ i
Tras muchos días disfrutando en ‘¡Allá tú!’, Inma, nuestra mariscadora de Pontevedra ha salido a jugar y nos ha regalado un divertidísimo programa en compañía de su madre Concha. Inma tenía unas goteras que arreglar y ha tenido claro cuál era su momento de plantarse, pero su jugada ficticia ha sido casi de… ¡Infarto!
Inma no ha comenzado demasiado bien su jugada, pero poco a poco, la cosa se ha ido igualando y ha mantenido intactos los 150.000€. La concursante y su madre nos ha explicado cómo era su día a día como mariscadoras y en qué les gustaría utilizar el dinero del premio. Una racha complicada ha dejado a Inma casi sin cajas verdes y en el momento que la banquera le ha hecho una oferta de más de 7.000€, la concursante ha tenido clarísima su decisión de plantarse.
Como es habitual en ‘¡Allá tú!’, Juanra Bonet ha jugado a comprobar qué hubiera pasado si Inma hubiera seguido jugando y la tensión se ha apoderado del plató. Inma ya tenía su premio, pero los 150.000€ seguían en juego. ¿Estaba el premio gordo en su caja? ¿Qué se hubiera llevado Inma si hubiera seguido jugando? Dale al PLAY y disfruta de un momento emocionantísimo.