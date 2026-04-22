La madre del Javi, el niño con NEDAMSS al que Georgina ha donado 120.000 euros, le agradece su increíble gesto: "Es digna de admirar"
Ana Piera le dedica en 'El tiempo justo' unas bonitas a Georgina y a su hermana Ivana tras apoyar la fundación 'El Ángel de Javi'
Marta López enseña su espectacular casa nueva con jardín a doble altura y piscina y los colaboradores alucinan al verla: "Es preciosa"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Ivana y Georgina Rodríguez han decidido mostrar su faceta más solidaria al donar una gran cantidad de dinero para la fundación 'El Ángel de Javi'.