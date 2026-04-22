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La madre del Javi, el niño con NEDAMSS al que Georgina ha donado 120.000 euros, le agradece su increíble gesto: "Es digna de admirar"

La madre del Javi, el niño con NEDAMSS al que Georgina ha donado 120.000 euros, le agradece su increíble gesto: "Es digna de admirar"
Hablamos con Ana Piera, la madre de Javi, el niño con NEDAMSS que ha recibido el apoyo económico de Georgina Rodríguez y su hermana Ivana Rodríguez. telecinco.es
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Ivana y Georgina Rodríguez han decidido mostrar su faceta más solidaria al donar una gran cantidad de dinero para la fundación 'El Ángel de Javi'.

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