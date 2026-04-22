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La tensión en Honduras ha llegado al plató de 'El tiempo justo'. Gerard Arias y Claudia Chacón protagonizaban un fuerte cruce de acusaciones en 'Supervivientes' por el que han recibido una doble sanción. Deberán pasar 48 horas en una jaula y no podrán optar al juego de líder, por lo que pierden la oportunidad de ser inmunes.

El enfrentamiento ha dejado todo tipo de reacciones. Joaquín Prat ha hablado sin tapujos sobre lo que piensa del tenso choque entre los que algún día tuvieron un 'affaire' en 'La isla de las tentaciones'. "No comprenden los códigos que se manejan en televisión", comparte el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.