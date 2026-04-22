'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Puedes ver el programa de hoy en 'Mediaset Infinity'

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha puesto el foco en la regularización masiva de inmigrantes.

"Buenos días. La prioridad nacional es la vivienda, no los debates sobre qué es ser español. Eso viene definido en la Constitución. La Ley de Extranjería ya contempla el arraigo social, laboral y familiar, como haber vivido en España al menos 3 años, tener un contrato o medios económicos o vínculos con españoles. El concepto de prioridad nacional es una figura retórica trumpista. El concepto, los españoles primero, no tiene sentido. Imaginen una consulta en un hospital en la que hay un menor de edad extranjero con una urgencia y un español con gripe", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "¿El médico va a preguntar quién es el español? Esto va más allá del juramento hipocrático, es la ley. La cortina de humo que ha regalado Vox a Moncloa va a alimentar hoy el relato del Gobierno en la sesión de control. Para los ciudadanos la prioridad nacional es tener una casa. La solución del Gobierno es anunciar un nuevo plan de vivienda. El enésimo plan de una colección de planes que nunca se llegan a aplicar. La solución es decir que tienen un plan. 7.000 millones para un mercado sin pisos. ¿7.000 millones para comprar qué? Para comprar Castillos en el aire. Para comprar las migajas de la poca oferta que hay. ¿De dónde sale ese dinero si no hay presupuestos ni tampoco hay pisos que comprar? Es como dar dinero a un náufrago para que se compre una balsa. De nada sirven los 7.000 millones si no se libera suelo, si no se simplifica la burocracia, si no se dan licencias, si no se amplía un parque de alquiler social que apenas llega al 2% frente al 10.5% en Europa".

Ana Rosa Quintana: "En España hay un déficit de 730.000 viviendas que no van a brotar por generación espontánea"

"En España hay un déficit de 730.000 viviendas que no van a brotar por generación espontánea. Ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. El plan se queda en relato. Igual que predicar la tolerancia cero contra la corrupción. Mientras se pregona, vemos a varios ex cargos del PSOE en el Supremo hablando de sobres de dinero. Ha dicho el CEO de Air Europa en el Supremo que el rescate de su compañía fue el préstamo con las peores condiciones del mundo. No, el peor préstamo del mundo son las hipotecas a las que miles de españoles no tienen acceso. Esa debe ser la prioridad nacional, el derecho a la vivienda", ha sentenciado en directo.