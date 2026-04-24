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Los habitantes de 'Playa Derrota' confiesan cuál ha sido el momento que más les ha marcado en la experiencia: "El momento de la apnea, fue impresionante"

Maica desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
Maica Benedicto. telecinco.es
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Un nuevo pergamino llega a 'Playa Derrota' para hacer reflexionar a los concursantes de 'Supervivientes 2026' sobre su experiencia en el reality. Los habitantes de la playa responden a la siguiente pregunta: Hasta día de hoy, ¿Cuál es el momento que más te ha marcado de esta experiencia?”.

Maica Benedicto

Maica se queda con un momento en el que se superó a sí misma: "Cuando me comí un montón de caracolas, que para mí comerme un caracol era algo impensable. Ese día tenía tanta hambre que superé mis miedos, superé el bucle de comprobación. Ese día es el que más ha significado para mí porque jamás imaginé que haría eso y aquí, en ‘Supervivientes’, me he superado".

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Claudia Chacón

Claudia tiene claro cuál es su momento favorito: "El momento que más voy a recordar es cuando vino mi madre, porque para mí eso fue súper especial. Nunca imaginé que mi madre se subiera a un avión tantas horas, ha superado sus miedos. Mi madre no se hacía ni un Mallorca-Madrid en avión y ahora no para de hacerlo por mí".

Claudia desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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José Manuel Soto

Para José Manuel Soto, la apnea grupal fue inolvidable: "El momento de la apnea, porque fue impresionante cómo todo el mundo superó lo que hicimos al principio. Yo el primer día hice 40 segundos y, al entrenar, hice un minuto cuarenta, que no es nada, pero para mí está bien. También la llamada con mi familia".

Soto desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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Borja Silva

Por su parte, Borja se queda con dos momentos vividos con Almudena: "Me quedo con dos momentos que han sido súper cruciales para mí. El primero fue el reencuentro con mi Almu, ese día no lo voy a olvidar en mi vida. Y el otro momento que me voy a llevar para siempre es el seis de abril, el día que le pido salir de manera oficial a mi niña".

Borja desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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Toni Elías

Toni recuerda el momento en el que cambió su mentalidad respecto al concurso: "Me quedo con el momento en el que hice el cambio de chip para esta experiencia, porque ese momento es el que me va a cambiar el resto de la vida. Me quería ir a casa y al final he querido estar. Hemos luchado, hemos pasado de todo, pero aquí estoy. He aprendido un montón de cosas y ahora empiezo a estar ansioso por ponerlas en práctica".

Toni desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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Aratz Lakuntza

Aratz comparte el mismo momento que Soto: "El día de la apnea, porque creo que hicimos historia como equipo. Me lo curré un montón, disfruté mucho el proceso. Llegamos a la prueba y, aparte de hacer mi marca personal, que fue de cuatro minutos y medio, todo el equipo lo hizo increíble. Para mí fue un orgullo".

Aratz desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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Gerard Arias

Gerard decide quedarse con el momento de la llamada de su familia: "Cuando me dieron a elegir entre un plato de comida y una llamada con mi familia, que me dio más fuerza que 300 chuletones. Elegí la llamada, me dieron fuerzas y me dijeron lo orgullosos que estaban de mí, y eso me ayudó a continuar".

Gerard desvela cuál ha sido el momento que más le ha marcado en la experiencia
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