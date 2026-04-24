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Alba Paul desvela el regalo que dejó encargado para Dulceida y Jorge Javier alucina con el precio: "¿Tanto da ser influencer?"

Alba Paul desvela el regalo que dejó encargado para Dulceida y Jorge Javier alucina con el precio: "¿Tanto da ser influencer?"
Alba Paul / Jorge Javier. Telecinco.es
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'Supervivientes' llega con una nueva gala llena de sorpresas y novedades; desde una nueva zona denominada parásito hasta una elaboración de nominaciones completamente inédita. Durante la elección del salvado de cada playa; Alba Paul ha hecho mención a un detalle muy especial que ha dejado para su mujer, Dulceida.

Jorge Javier le dirigía hacia la zona de nominaciones y allí le preguntaba si ella celebra junto a Dulceida el día de Sant Jordi; a lo que sin dudarlo dos veces Paul le hace una confesión muy especial: "Sí, espero que haya recibido muchas rosas, le dejé un encargo a una amiga para que se lo diera".

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Al escuchar esto, Jorge no dudaba en preguntarle por el número de rosas que le ha comprado; ella asegura que el número justo no lo sabe, pero le dejó dinero. Al mencionar el precio de lo que le había costado, Jorge Javier se quedaba completamente perplejo y comentaba: "¿Tanto da ser influencer?"

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