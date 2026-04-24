Supervivientes 24 ABR 2026 - 11:59h.

Un nuevo pergamino llega a 'Playa Victoria': "Hasta día de hoy, ¿Cuál es el momento que más te ha marcado de esta experiencia?".

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En playa Victoria llega un nuevo pergamino con una pregunta para los concursantes de 'Supervivientes 2026': “Hasta día de hoy, ¿Cuál es el momento que más te ha marcado de esta experiencia?".

Almudena Porras

Almudena no se puede quedar con un solo momento: "Hay muchos momentos que no voy a olvidar jamás, pero uno de ellos es cuando me tiré del helicóptero. Yo le tengo muchísima fobia al mar y creía que no iba a ser capaz. Y otro que tampoco voy a olvidar fue cuando Borja apareció por detrás, porque pensaba que lo habían mandado a España. Y la cena, cuando me pidió ser su novio."

Alba Paul

Alba lo tiene claro: "El momento que más me ha marcado obviamente fue ver a mi mujer en un helicóptero saltando hacia mí, y ese día que pasamos aquí en este pedazo de paraíso, que no lo fue hasta que llegó ella."

Darío Linero

Darío no duda ni un momento en elegir lo que más le ha marcado en esta experiencia: "El momento que más me ha marcado es cuando hablé con mi madre. Fue en un momento en el que estaba muy bajo de ánimo y me dio toda la fuerza que necesitaba y me empujó para poder seguir con esta experiencia. Ahora lo veo con otra perspectiva y la verdad es que estoy súper contento."

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Ivonne Reyes

Ivonne no ha podido quedarse con un solo momento: "El momento que más me ha marcado fue cuando me salvaron, no podía creérmelo y sigo sin creérmelo. La llamada de mi hijo fue un chute de energía, fue maravilloso, una locura. Y el día que pesqué mi primer pez."

Alvar Seguí

Alvar tiene claros los momentos de esta experiencia que nunca va a olvidar: "La noche que nos quedamos sin fuego y dijimos ‘no hay huevos de hacer fuego de noche’, y nos pusimos a ello y lo conseguimos. Ese es un momento que voy a recordar toda mi vida. También la primera vez pescando aquí. Y la noria infernal, otro momento que voy a recordar siempre."

Nagore Robles

Nagore se queda con tres momentos: "Son varios: el primero, el helicóptero; el segundo, la entrada de Marisa, que me ha vuelto loca; y el tercero, la barbacoa."

Ingrid Betancor

Para Ingrid, un gran momento fue el reencuentro con su madre: "El reencuentro con mi madre. Todavía me emociono cada vez que lo recuerdo, muero por volver a abrazarla. Fue una sorpresa maravillosa. Aquí me he dado cuenta de lo mucho que la necesito y la extraño en todos los niveles."