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Ylenia Padilla vuelve a la carga contra el colectivo trans. La televisiva, que reapareció tras más de cinco años de silencio en '¡De viernes!', ha lanzado críticas contra Benita Castejón. El rifirrafe viene después de que esta última respondiese en sus redes a Lucía Etxebarría, que a su vez contestaba un tuit del ministro de Transportes Óscar Puente.

"El otro día de vuelta de Barcelona acabé vomitado de los traqueteos que daba el tren", comparte Extebarría. "Quizás algún gin-tonic de más...", respondía Castejón. Y Padilla, sin mucho rodeo, entraba al conflicto. "Llamar a las mujeres enfermas, borrachas, yonkis y demás para invalidar sus opiniones es el modus operandi. Me repugnan", lanza.

Romeira, sobre Padilla: "No aprende"

La colaboradora Amor Romeira ha reaccionado en 'El tiempo justo' a las duras palabras de Padilla. "Se refleja que es tránsfoba. Cada vez que quiere hacer daño, utiliza la identidad de las muejres trans para maltratarlas", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Romeira cree que en sus últimas declaraciones, Ylenia Padilla "hace burlas sobre el contenido no binario a la hora de hablar con una persona". "Sigue con la misma rutina, no aprende", afea.

Amor Romeira ha compartido así su hartazgo. "No recuerdo tanta transfobia en mi vida desde 2007 que llegué a esta cadena", relata. "Creo que deberíamos hacer una reflexión todos, a nivel sociedad y sobre todo a nivel comunicativo, de que la transfobia no se debate, se condena", concluye.