Got Talent 03 MAY 2026 - 02:10h.

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Desde que pisaron el escenario de ‘Got Talent España’ en esta undécima edición, hicieron historia. Lorena Castell pulsó el botón dorado durante una de las primeras audiciones de la temporada y le otorgaba así su pase de oro antes incluso de que este grupo de baile portugués compuesto por cincuenta jóvenes bailarines terminara de actuar. Sin duda, fue un momento muy loco de hecho, es el pase de oro más rápido de la historia del programa) y, al parecer, el presagio del gran recorrido que tenían por delante.

Semanas más tarde, en la segunda semifinal, Lorena Castell volvió a darles su pase de oro después de que volvieran a dejar a todos con la boca abierta. La presentadora no lo dudó ni un segundo y se convertía en una especie de madrina para este grupo de jóvenes talentos. Eso sí, Risto Mejide bromeó con la idea y denunció que este pase de oro debía de investigarlo la fiscalía por corrupción.

AM Dance Studio se corona en la gran final de 'Got Talent España 11'

Muchos eran los ojos que estaban opuestos sobre ellos y muy altas las expectativas, pero los bailarines y bailarinas de AM Dance Studio no han decepcionado y han brillado como siempre lo hacen para convertirse en los ganadores. "Ellos no bailan, ellos vuelan. Son pura sincronía y una energía que revienta el escenario", han llegado a decir sobre ellos en esta gran final.

Por todo ello, no era de extrañar que público y jurado coincidieran a la hora de valorar el talento de estos jóvenes bailarines, pero ha sido en esta última ocasión el público presente en el teatro donde se ha celebrado esta gran final quienes han secundado su triunfo con sus votos, proclamándoles vencedores de esta gran edición ante unos grandísimos rivales: D'art Espectáculos y Ssaulabi.