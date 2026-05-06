Richard acusa a su hermana de enfriarse su relación tras contarle que es gay y la otra se queda en shock: "No me he puesto nunca en contra"
Laura, sobre su hermano: "Tiene que cambiar mucho, que no sea el mantenido de su madre ni de nadie"
El frío encuentro entre Esperanza y su hija, que se fue por un mal camino tras perder su trabajo: "Dice que hace tiempo que no consume, es mentira"
''El diario de Jorge', en Mediaset Infinity
Entre Richard y Laura existe mucho amor. Pero también alguna que otra diferencia que han intentado solucionar en 'El diario de Jorge'. El primero acusa a su hermana de haberse distanciado de él tras contarle que es gay.
Todo sucedió a sus 21 años, cuando ambos llegaron desde Valencia a Madrid para emprezar una nueva vida. Una noche, Richard conoció a un chico en el barrio de Chueca y solamente diez días después, supo que era su pareja por lo que decidió irse a vivir con él. Sin embargo, fue engañado en su relación.
Richard asegura que el hombre se aprovechaba económicamente de él y que llegó a pagarle viajes. Laura. como buena hermana, le decía que no estaba por buen camino y a partir de ahí cambió todo entre ambos.
El invitado cree que su familia respeta su condición sexual, aunque cree que algo influye en su distanciamiento con su hermana. Pero Laura ha negado de forma tajante que su enfriamiento venga por ello. "No me he puesto nunca en contra porque seas gay", aclara.
Eso sí, Laura ha querido decirle el verdadero motivo por el que nunca ha vuelto a ser igual en su relación. "Tiene que cambiar mucho, que no sea el mantenido de su madre ni de nadie", detalla sobre él. Richard se ha comprometido así a dar un giro radical a su vida y su hermana le ha vuelto a abrazar con todo su amor.