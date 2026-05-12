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May está harta de la relación que mantiene con su madre y su hermana. Ambas la llaman constantemente para quejarse la una de la otra y contarle sus problemas, pero nunca la escuchan a ella. Además, siente que no puede expresar su opinión, ya que, si lo hace, la acusan de ponerse del lado contrario y terminan enfadándose con ella.

May explica que esta situación le ha llevado a discutir con ambas en numerosas ocasiones: "Con las dos. Mi madre termina rápido y deja de hablarte, y mi hermana, cuando defiendo a mi madre, siempre dice: 'Como a ti te quiere más, como a ti estas cosas no te las hace'".

Uno de los principales motivos del enfrentamiento entre madre e hija fue la negativa de la madre a acudir al cumpleaños del hijo de Lorena, una decisión de la que ha confesado arrepentirse. Sin embargo, Lorena le reprocha que no estuviera tan enferma, ya que al día siguiente acudió a ver a los legionarios: "Me costó mucho la silla, estaba en primera fila y costó más de 100 euros". May asegura que este tipo de conflictos son habituales entre ellas: "Así están todo el día".

May, sobre su madre: "Es muy comodona, le encanta que se lo hagan todo, tanto sus hijas como su marido"

Además, Lorena recuerda una frase que su madre ha repetido durante años: "He tenido que aguantar toda la vida a mi madre diciendo: 'Yo me hubiera quedado con mi Juanlu y con mi May'. Te lo juro. Dice que yo soy el rebote".

Por su parte, Lorena explica que es más independiente y que ha construido su vida en Granada, a lo que su madre reacciona con reproches: "¿No me vas a cuidar o qué?". Una afirmación que sorprende incluso a Jorge, quien le pregunta para qué tuvo entonces a sus hijas. May concluye describiendo cómo es su madre en el día a día: "Es muy comodona, le encanta que se lo hagan todo, tanto sus hijas como su marido. Así que imagínate lo que yo aguanto".