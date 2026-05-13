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Esther y Charo son íntimas amigas. Se conocieron por redes sociales hace dos años y, desde entonces, se fraguó una relación excepcional que continúa a día de hoy.

Eso sí, nunca se habían visto en persona. Esther cree que 'El diario de Jorge' es el mejor sitio para ese encuentro único entre las dos. Y así ha sido, porque una y otra se han encontrado físicamente en un momento lleno de diversión.

Esther le contaba a Jorge Javier Vázquez que ha conocido a un piloto y que quiere que Charo sea la madrina de la boda, ya que se van a casar. Todo es una broma, algo que el presentador conocía. La invitada no dejaba de reírse como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El encuentro entre las ciberamigas

Cuando Charo ha entrado en el plató del programa, ha visto un sobre que contenía unas bonitas palabras. "Dos años son demasiado, necesito abrazarte", le lanza.

Finalmente, ha entrado Esther y las dos se han abrazado entre risas. En unos divertidos instantes, Jorge Javier Vázquez le confesaba a Charo que su ciberamiga le había gastado una broma. "Quiere que seas la madrina de un novio que vive en Polonia que no existe", le dice.