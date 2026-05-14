Viene a 'El diario de Jorge' para intentar que su pareja le pida matrimonio tras 17 años juntos: "Mi sueño es casarme en la Toscana"
Kiriat y Mauricio han sellado el 'sí, quiero' con un violín y una ambientación italiana
Las increíbles coincidencias entre dos desconocidos que ahora son pareja oficial tras pasar por 'El diario de Jorge': "Tenemos el mismo tatuaje"
'El diario de Jorge' (14/05), en Mediaset Infinity
Kiriat ha venido a 'El diario de Jorge' con un claro compromiso: conseguir que su pareja, Mauricio, le pida matrimonio tras 17 años de relación. La invitada lo ha hecho con el anillo en mano.
Digamos que tenía todo listo para que se diesen el 'sí, quiero' en el programa de Telecinco pero faltaba por saber si su novio estaba totalmente convencido de hacerlo.
Cuenta Kiriat que su amor empezó como un desliz de instituto en la adolescencia y que, desde entonces, solamente se han separado en una ocasión. Su relación tuvo su origen en su país natal, Venezuela. Sin emabrgo, cuando llegaron a España hubo un punto de inflexión porque Mauricio quedó sorprendido con la fiesta en su nueva vida.
El momentazo
"A mí me cabreaba", asegura refiriéndose a sus salidas nocturnas. En enero del 2025 se produjo el momento más difícil de su enamoramiento. Pero ahora están muy felices y Kiriat asegura que tiene un sueño: casarse en la Toscana.
Así que con ambientación italiana y un violín, Mauricio ha entrado en el programa sin saber a lo que venía, aunque lo ha descubierto al momento. Ha visto la decoración de boda que estaba preparada y no ha dudado en pedirle matrimonio a su pareja. "¿Te casas conmigo?", le ha preguntado. Así que Kiriat ha confirmado que quiere que Mauricio sea el hombre de su vida con mucha emoción. ¡Dale al 'play' y no te pierdas el momentazo!