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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha vuelvo a destacar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. El Rey no sólo está desnudo, sino también mudo. Ni una sola explicación de por qué cesó a su mano derecha, y ahora, ni una sola palabra sobre cómo se gestó el rescate a Plus Ultra. Y sobre Zapatero, tres frases mal hiladas en el Congreso tirando de argumentario. Se fue corriendo del Congreso a hacer una carrera espacial y debe seguir haciendo footing, como el amigo de Zapatero, porque tampoco ha valorado su batacazo en las elecciones andaluzas. Todo indica que su baraka ha llegado a su fin. Ha perdido todas las elecciones autonómicas, han archivado la denuncia que presentó su mujer por acoso, y hoy 'El Debate' publica una encuesta de GAD3 según la cuál, Ayuso revalidaría con dos escaños más su mayoría absoluta, con lo que su ministro candidato Óscar López sería la próxima carta del castillo de naipes en caer, y le quedan pocas cartas que sujeten el sanchismo".

"Su as en la manga es al apoyo inquebrantable de sus socios, que siempre amagan pero nunca dan. Habría que preguntar a esos socios por qué tienen tanto miedo a la que la gente vote. Se llama democracia. Con un Gobierno en descomposición que se va por el sumidero de la corrupción", ha continuado.

Ana Rosa: "Cada día nos despertamos con nuevos titulares y nos acostamos escuchando que aún queda algo más gordo que lo anterior"

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "Cada día nos despertamos con nuevos titulares y nos acostamos escuchando que aún queda algo más gordo que lo anterior. Lo de Koldo era gordo, lo de Ábalos más gordo, lo de Súper Cerdán, más gordo, y ahora lo de Zapatero. El partido está en shock. Zapatero es el creador de la política ecológica del PSOE, y ahora presuntamente se lo llevaba crudo con el petróleo. Es como si hubieran pillado a Gandhi posando con un Kalashnikov. Zapatero no era uno más. Era el gurú de Sánchez, su ideólogo. La policía fue a registrar una de las empresas de la trama y resultó que la empresa no existía. Como la ideología de Zapatero y Sánchez. Esa ideología es cero, cero Zapatero. Corrupción de la A de Ábalos a la Z de Zapatero. Pasapalabra".