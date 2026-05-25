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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famosos editorial de su presentadora, que ha vuelto a hacer foco en la trama 'de corrupción que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Buenos días. Feliz cumpleaños. Hoy se cumplen 8 años de la moción contra la corrupción. Pedro Sánchez puede celebrarlo con champán y ostras, igual que trama de Plus Ultra tras el rescate en el que presuntamente Zapatero se llevó una comisión del 1%. Ostras, Pedrín. Los informes de la UDEF señalan que había dos bandas enfrentadas en el Gobierno: La banda del Peugeot, presuntamente liderada por Ábalos, y la banda del "Pana", presuntamente liderada por el auténtico presidente en la sombra, Zapatero. Ambas querían ganarse el favor de Delcy para quedarse con el petróleo venezolano y presuntamente ganó Zapatero. La dama y el trotamundos, un trotamundos que viaja de China a Venezuela para presuntamente llevarse el dinero en crudo. En el PSOE siempre ha habido familias, pero lo que había eran dos familias. Sánchez tenía dos consiglieres enfrentados y salió ganador el "Equipo Z" frente al "Equipo A", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "Sánchez tenía dos consiglieres enfrentados y salió ganador el 'Equipo Z' frente al 'Equipo A"

"Todo esto con la presunta complicidad de entidades públicas como la SEPI, que quiere dar carpetazo a la investigación entregando a la policía carpetas vacías y archivos que no se abren, es decir, archivos corruptos. En el Padrino, los mafiosos alababan la influencia que Don Corleone tenía sobre los políticos. Las UDEF ha encontrado facturas falsas, cuentas en las Islas Vírcgenes y conversaciones que dicen: "Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios". La UDEF también explica cómo el presunto testaferro de "Zapa" borraba los mensajes, como el fiscal general, y presumían de ser amigos de la fiscal jefe", ha continuado.

"Esta trama actuaba como una auténtica mafia, con una influencia directa sobre el Consejo de Ministros. ¿Y dónde está mientras el presidente? Escondido en Tik Tok. Los socios se agarran a sus sillones de oreja, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. El discurso del PNV este fin de semana ha sido muy elocuente. Mucho ruido y pocas nueces. Les voy a hacer un resumen del discurso de Aitor Esteban: Bla, bla, bla", ha sentenciado Ana Rosa Quintana en directo.