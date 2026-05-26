El suceso fue captado por una cámara de seguridad y está en poder de la defensa de su hijo, Jonathan Andic, acusado de homicidio por la muerte de su padre

Jonathan Andic se quedaría sin herencia si finalmente es condenado por el homicidio de su padre

Compartir







BarcelonaLas circunstancias que rodean a la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el pasado 14 de diciembre de 2024, hace casi un año y medio, continúan rodeadas de una gran incógnita: ¿Murió accidentalmente al caerse por un barranco en la montaña de Montserrat (Barcelona) durante la ruta que hizo aquel día junto a su hijo Jonathan o fue empujado deliberadamente?

Mientras este último siempre ha mantenido la tesis accidental, el trabajo realizado por los investigadores, sin embargo, ha llevado a la jueza a apreciar indicios de “una participación activa y premeditada” de Jonathan Andic en la muerte de su padre, acusándolo así de homicidio. Sin embargo, la defensa insiste en su versión y trata de probar la inocencia del vástago del empresario, para lo cual, entre otros, se ha conocido que cuentan con una grabación de vídeo sobre una caída que Isak Andic sufrió también tres meses antes de su muerte en la sede de Mutua Universal en Barcelona, algo que tratarán de utilizar para tratar de argumentar que el septuagenario, quien era entonces el hombre más rico de Cataluña, pudo volver a caerse de forma fortuita.

La muerte de Isak Andic y las acusaciones contra su hijo, Jonathan Andic

La labor de la defensa de Jonathan Andic no es sencilla en ese aspecto. Fundamentalmente porque son varios y muy diversos los indicios que encuentra la jueza para acusarlo de homicidio. Entre ellos, y en lo referente a aquella caída en la montaña en Collbató, los diez simulacros que se han hecho durante las investigaciones contradicen la idea de que se produjese de forma accidental, contemplando solo la posibilidad de que el fundador de Mango fuese empujado de forma deliberada.

Más allá, la autopsia apunta que el tipo de lesiones sufridas por el empresario no son compatibles con un resbalón o una caída hacia delante. Además, los investigadores apuntan que la huella del fallecido que se encontró habría sido realizada deliberada y presuntamente por el propio hijo para sostener la teoría del resbalón accidental como causa de la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A todo ello, la jueza añade también las distintas contradicciones en las tres declaraciones que hizo Jonathan Andic, sobre las cuales destaca que, frente a su afirmación de que estuvo en la montaña de Montserrat unas dos semanas antes, la localización de su coche refiere que visitó el lugar los días 7, 8 y 10 de diciembre, siendo que en esa última ocasión, cuatro días antes a la muerte de su padre, hizo un recorrido casi idéntico al que trazó junto a su progenitor. Por eso, entre otros, la jueza encargada del caso llega a apreciar indicios de “premeditación”.

Además, en esas declaraciones el hijo del fundador de Mango llegó a afirmar que tenía buena relación con él, siendo que la investigación apunta a que había desavenencias entre ambos y que, además, Jonathan Andic estaba “obsesionado con el dinero”, llegando a haberle pedido a su padre una herencia en vida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por todo ello, el pasado martes 19 el caso volvió a dar un giro, cuando la jueza decretó la detención del hijo del empresario y su ingreso en prisión provisional bajo fianza de un millón de euros, algo que éste no tardó en aprovechar para salir en libertad tras el pago de esa cantidad en apenas 20 minutos.

Tras ello, su defensa pidió volver a prestar declaración para aclarar lo que considera "graves imprecisiones" en los informes policiales y defenderse.

La defensa de Jonathan Andic y el vídeo de otra caída del fundador de Mango tres meses antes de su muerte

En esa estrategia de defensa, los representantes legales de Jonathan Andic contarían ahora con un vídeo que pretenderían utilizar y que recoge el momento en que el fundador de Mango tuvo otra caída tres meses antes, algo de lo que, no obstante, los investigadores de los Mossos d’Esquadra tiene constancia.

Según informa El Periódico, esa otra caída del empresario se produjo en la sede de Mutua Universal en Barcelona y fue captada por las cámaras de seguridad de la entidad. Aunque pudo ser fortuita, serviría a la defensa para, como mínimo, arrojar sospechas sobre algún signo de inestabilidad o posible patología por parte del septuagenario.

Respecto a lo ocurrido ese 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, la jueza del caso, Raquel Nieto Galván, subraya que la ruta que recorrían padre e hijo discurría por un tramo “que no presenta ninguna dificultad (…) excepto el punto en concreto donde se producen los hechos”.

Allí, en ese lugar exacto, en un paso de 3 o 4 metros, estrecho y sin valla, es donde se produjo la muerte de Isak Andic.