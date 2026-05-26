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La tensión ha saltado como nunca en 'El diario de Jorge' este martes, en pleno directo del programa. Y es que una mujer, Rosa, ha llevado hasta el plató de Telecinco a su madre para tener un encuentro con ella, después de contar cosas como que "no se siente querida por ella" y "no se siente parte de su familia": "Me llamó mala madre y que era ligera...". Todo esto lo ha podido escuchar la madre, quien no ha dado crédito a lo que estaba escuchando y que ha lanzado una primera amenaza con irse: "Me voy,, no quiero saber nada", ha dicho.

Al irse, Jorge Javier ha ido hasta la sala donde se encontraba la madre para hablar con ella personalmente: "Si tengo que hablar mal de mi hija, prefiero no hablar. No quiero que la gente se entere de lo que ha hecho", ha subrayado, entre lágrimas y muy pero que muy nerviosa. Además, ha lanzado más de una frase en clave: "Yo la he llevado a sitios...". Y no ha parado de decir una y otra vez que llegaba "muy feliz" a los estudios de Telecinco y las palabras de su hija le "habían chafado" por completo.

La hija se ha abierto paso para indicar que se ha sentido "sola y abandonada" por ella: "No he sentido cariño por ti", le ha dicho la hija, protagonizando un tenso enfrentamiento con su madre. "Mi hija me ha destrozado. No quiero saber nada de ella", ha apuntado la madre, mientras que la hija ha aludido sus "problemas" a que sufrió "una depresión continua desde que su hija se fue de casa".

Además, la madre ha asegurado que esos problemas los ha tenido con su marido y con más gente, ante lo que su hija ha señalado que su marido "era mala persona": "Qué mentira... no quiero hablar de él. No me has querido escuchar nunca. Nunca se me escucha, estoy muy cansada de todo esto". "Qué vergüenza de hija", ha dicho la madre, en un mar de lágrimas y tildando esta situación como de algo "horrible". Ha sido en ese preciso momento cuando la madre ha abandonado definitivamente el plató, puesto que no ha querido reencontrase con su hija.