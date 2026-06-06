Visita del Papa León XIV: la historia detrás de la bandera del Vaticano

Silvina Ajmat 06 JUN 2026 - 11:44h.

Llega el Papa León XIV y todo se vuelve amarillo, blanco y... gratis; te lo contamos en este vídeo

La visita del Papa León XIV en Madrid desde el punto de vista de los ciudadanos: lo que le pedirían y su influencia

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La visita del Papa León XIV ha tomado toda la ciudad de Madrid y pronto hará lo mismo con Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Si los cortes de calle programados por los distintos eventos que habrá desde hoy no son suficientes para marcar presencia, desde la semana pasada, se pueden ver los colores papales en cartelería, camisetas, merchandising, luces y hasta se han tapizado los jardines madrileños con 100 mil flores blancas y amarillas.

¿Por qué esos colores? Un poco de historia: hasta 1808 la bandera papal fue roja y amarilla, como la tradicional del Senado y Pueblo de Roma. Por entonces el Vaticano no era un estado independiente y la bandera lo vinculaba a la "ciudad eterna". Fue el Papa León XII quien vio la necesidad de diferenciarse del estandarte romano para identificar las tropas vaticanas con un color propio y así fue que creó la insignia blanca y amarilla, en 1825. No se oficializó hasta que se creó el estado Ciudad del Vaticano en 1929 y desde entonces tiene el diseño que conocemos hoy.

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¿Qué representan los colores? Te lo contamos en el vídeo que da inicio a este artículo. Dale Play. Además, entérate de todas las actividades gratuitas que habrá en las denominadas Noches en blanco y amarillo en honor al Papa.

¿Quién es el Papa León XIV?

A diferencia de su predecesor, Francisco, que desde el momento de asomarse al balcón frente a la Plaza de San Pedro hizo chistes y atrajo el interés masivo de creyentes y no creyentes, León XIV tiene un perfil más bajo y se conoce menos sobre su historia previa a convertirse en Sumo Pontífice. Dos países se sienten orgullosos de él, habla al menos cinco idiomas, y tiene una afición deportiva inesperada. Dale Play al vídeo para conocerlo mejor.

Un logo, un eslogan, un himno: todo sobre la campaña publicitaria del Papa en España

"Alzad la mirada" es la frase que más se repetirá estos días en cada uno de los actos. Se cantará un himno, se venderán camisetas, y todo tiene un simbolismo que apoya el enfoque que León XIV quiere darle a su visita a España. En el vídeo desgranamos al detalle la campaña publicitaria que busca movilizar a millones de personas en todo el territorio español y unificar el mensaje apelando a estrategias de marketing sofisticadas, y al apoyo de personalidades de la música y de la televisión que acudirána los encuentros. ¿Conseguirán popularizar la canción?