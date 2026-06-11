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Carla reconoce que siente ya muy poco por Ramón. Dice que, cuando se conocieron, ella cayó enamorada locamente pero luego sus sentimientos se fueron desvaneciendo por lo que ha hecho Ramón.

Según explica la invitada, su 'affaire' no ha olvidado a su expareja y está conociendo en estos momentos a otra chica, algo que no le sienta nada bien. Ramón, cuando se encontraba ya en el sofá del programa de Telecinco, detallaba que no quería tener "nada" con ella y que está "obsesionada" por él.

La acalorada conversación

Carla lo estaba escuchando todo desde una sala, hasta que ha decdidio levantarse y estallar como nunca contra Ramón en pleno plató. La joven le echaba en cara sus críticas. "Me has dejado de loca y obsesionada", decía como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a noticia.

Una y otro tenían una acalorada conversación al incidir en la expareja de Ramón. Carla le decía que parecía que todavía no había olvidado la ruptura. "Supérlara, cariño". le traslada. Además, le acusaba de decir mentiras. "¿Vas a dejar de inventar, o qué?", le lanza.