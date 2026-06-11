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El fenómeno 'therian' ha aterrizado en 'El diario de Jorge'. Esos individuos se identifican con animales y suelen llevar una máscara que imita al ser con el que se sienten afines. Sasha forma parte de este fenómeno que ha estado en auge en los últimos meses.

El cruce de reproches

"Me identifico con un lince", le traslada a Jorge Javier Vázquez. Su presencia en el programa de Telecinco viene después de que Kirst, su amiga, le haya citado para pedirle explicaciones por su inesperado bloqueo. De la noche a la mañana, la joven se encontró con que ya no recibía mensajes suyos.

Así que Sasha no ha dudado en cantarle las cuarenta a su amiga y decirle lo que piensa de ella. Cree que no le ha respetado su condición de 'therian' y que tampoco veía con buenos ojos que siguiese la religión evangélica.

"No me parecía bien que te metieras conmigo por ser 'therian'", le ha lanzado. Kirst le ha intentado hacer ver que sí le respeta, pero que puede que haya habido algún malentendido por comentarios que se encuandran en una "broma". "No soy un perro, soy un lince", le ha aclarado a su vez Sasha.