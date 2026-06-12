Un concursante confía en su intuición durante el escaparate final: ''¿Estás seguro?''

telecinco.es 12 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

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David ha sido el afortunado de hoy en llegar hasta el escaparate final de 'El precio justo'. El concursante ha conseguido vencer al resto de concursantes en la ruleta final y se enfrenta al escaparate con muchas ganas e ilusión.

El concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un sofá de una plaza y una mesa de comedor

Una barca hinchable para cinco personas, otra barca para dos personas y un pato de pesca

Viaje a Verona para dos personas de cinco días y cuatro noches con hotel, traslados y vuelos incluidos, además de entradas para la ópera

Una moto de motor bicilíndrico

David ha dudado, pero finalmente ha tomado una decisión después de escuchar atentamente las características de todos los premios expuestos en el escaparate final: ''20.500 euros'', ''¿Estás seguro?'', pregunta el presentador mientras David afirma y espera junto a Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo.

Unos instantes después el precio aparece en pantalla: ''18.018 euros'', y el presentador reacciona: ''Nos hemos pasado un poquito. Bueno, no siempre se gana'', por lo que el concursante se va a casa sin los premios del gran escaparate final.