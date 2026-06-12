La concursante sale a jugar a esto de las cajas a los pocos días de llegar a ‘¡Allá tú!’

Juanra Bonet, ante una impresionante jugada en ‘¡Allá tú!’: “Hoy es el día de Javi, de Huelva”

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Sorprendida porque hacía muy poquito que había llegado a ‘¡Allá tú!’, Mireia, de Lleida, ha salido a jugar a esto de las cajas y además, de disfrutar de un divertido juego, nos ha regalado una bonita lección de vida que ha dejado a sus compañeros sin palabras.

Mireia ha jugado en ‘¡Allá tú!’ en compañía de su hermana y ambas han demostrado una gran complicidad. El panel de la joven ha ido dando altibajos, pero ellas no han perdido la sonrisa en ningún momento.

En un momento dado de la jugado, Juanra Bonet ha querido saber qué eran las tortuguitas que estaba tocando todo el rato y Mireia, le ha contado una preciosa y triste historia que nos ha tocado el corazón.

¿Qué esconde la bonita sonrisa de Mireia? ¿Cómo ha terminado su jugado en ‘¡Allá tú!’? ¿Le ha sonreído la suerte? Dale al PLAY y disfruta de su jugada en el programa de las cajas.

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