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Miriam e Iluminada son hermanas de la misma madre que crecieron separadas. Según cuenta la primera, ambas fueron entregadas a un centro de menores en Cádiz donde vivieron muchas historias juntas. Miriam recuerda el amor que sentía de su hermana y las miles de vivencias que compartieron.

La gran duda de sus vidas

Sin embargo, cuando tenía 8 años pudo irse con su madre a Tenerife. Su hermana, mientras, se quedó en el mismo centro y fue hace 20 años cuando se produjo el esperado reencuentro entre ambas. "Eran mi muñeca... perdí a mi hermana", recuerda en 'El diario de Jorge'.

Así que Miriam le ha pedido a Iluminada si se atrevería a someterse a una prueba de ADN para saber si tienen o no el mismo padre, ya que nunca han podido averiguarlo. "Soy feliz de tenerte, puedes contar conmigo y voy a ayudarte a encontrar la verdad", le lanza en el programa de Telecinco.

Iluminada ha aceptado y ha asegurado además que le enorgullecería que su hermana y ella fuesen hijas del mismo padre. "Me encantaría que pasase", le traslada.