Le dedica las palabras que nunca le dijo a su padrastro, que padece un cáncer muy avanzado: "Tenía la necesidad de traerte hasta aquí"
Jess cuenta que fue celestina entre su madre y su padastro, Carlos
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'El diario de Jorge', en Mediaset Infinity
Los ojos de Jess se llenaban de lágrimas en 'El diario de Jorge' al hablar de su padastro, Carlos. Cuenta que fue en un viaje a Barcelona donde su madre y él tuvieron su primer flechazo. Ella fue partícipe de ese noviazgo, de hecho actuó como "celestina" cuando, en la playa, decidió que su padastro y su madre se diesen la mano.
El emotivo momento
Así que Jess creció junto a Carlos, rodeada de amor y de unos momentos que siempre permanecen en su memoria. Lo conoce desde que tenía 10 años y daría la vida por él.
Sin embargo, ahora se encuentra atravesando un mal momento. Hace 6 meses le diagnosticaron un cáncer que se encuentra en estadio cuatro. "Está muy avanzado", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Jess ha decidido dedicarle unas emotivas palabras a su padrastro en 'El diario de Jorge'. "Tenía la neceidad de traerte hasta aquí. Que se entere todo el mundo de lo que significas para mí", le traslada la joven.