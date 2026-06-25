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Le dedica las palabras que nunca le dijo a su padrastro, que padece un cáncer muy avanzado: "Tenía la necesidad de traerte hasta aquí"

Le dedica las palabras que nunca le dijo a su padrastro, que padece un cáncer muy avanzado: "Tenía la necesidad de traerte hasta aquí"
Jess le dedica unas emotivas palabras a su padrastro en 'El diario de Jorge'. telecinco.es
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Los ojos de Jess se llenaban de lágrimas en 'El diario de Jorge' al hablar de su padastro, Carlos. Cuenta que fue en un viaje a Barcelona donde su madre y él tuvieron su primer flechazo. Ella fue partícipe de ese noviazgo, de hecho actuó como "celestina" cuando, en la playa, decidió que su padastro y su madre se diesen la mano.

El emotivo momento

Así que Jess creció junto a Carlos, rodeada de amor y de unos momentos que siempre permanecen en su memoria. Lo conoce desde que tenía 10 años y daría la vida por él.

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Sin embargo, ahora se encuentra atravesando un mal momento. Hace 6 meses le diagnosticaron un cáncer que se encuentra en estadio cuatro. "Está muy avanzado", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Jess ha decidido dedicarle unas emotivas palabras a su padrastro en 'El diario de Jorge'. "Tenía la neceidad de traerte hasta aquí. Que se entere todo el mundo de lo que significas para mí", le traslada la joven.

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