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Miriam e Iluminada continuarán sin saber si son hijas del mismo padre. Ambas han descubierto en 'El diario de Jorge' el resultado del primer test de ADN que pretende dar luz a la gran duda de su vida.

El resultado de la prueba, como hemos visto en el programa de Telecinco, ha sido no concluyente, lo que significa que ni una ni otra tienen la suficiente carga genética para conseguir resolver el enigma.

Su historia

Las dos mujeres son hermanas por parte de madre. Ambas se separaron cuando eran pequeñas tras crecer en un centro de menores. La madre de las dos decidió llevarse a Miriam a vivir a Tenerife y su hermana fue entregada en adopción a una familia en Cádiz, la ciudad en la que convivieron.

Pero pasó el tiempo e Iluminada quiso saber sus orígenes. Sin embargo, desconoce si su padre es el mismo que el de Iluminada. Antonio, el hermano de ambas, ha decidido someterse a un test de ADN para que el misterio se resuelva de una vez.