Ya hay fecha para la próxima temporada de 'El diario de Jorge': todos los detalles

Jorge Javier y Fina descubren una coincidencia entre ellos en medio de su divertido momento en plató

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Ya al comienzo del programa de este viernes, Jorge Javier, a través de unas palabras, ha informado a los espectadores de que se trataba de la última entrega de la temporada. "Hoy no es un programa cualquiera, hoy es oficialmente el último día de clase porque nos vamos de vacaciones".

"Y vamos a hacer lo que toca, el acto de graduación del curso 2025-2026. Hoy se gradúan 14 alumnos muy especiales, 14 protagonistas que a lo largo del curso nos han sorprendido, nos han emocionado, nos han hecho reír y hasta alguno nos ha descolocado", aseguraba el presentador.

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Y es que el programa 'El diario de Jorge' de este viernes ha reunido a los principales protagonistas que han formado parte de esta temporada en Telecinco para hacer balance de sus historias y recordar algunos de sus mejores momentos.

Ya en los minutos finales, Jorge Javier Vázquez ha aseverado que acaba el curso 2025/2026 y que habrá un 2026/2027: "Quién nos lo iba a decir".

Jorge Javier anuncia la fecha de vuelta de 'El diario de Jorge'

Ha sido en ese preciso momento cuando el presentador se ha dirigido a la cámara para anunciar lo siguiente: "Gracias a todos por hacer posible este programa. Un placer compartir el curso 2025/2026 con todos vosotros. Ahora toca disfrutar del verano, nos vamos, nos vamos pero volvemos un día que a mí me encanta, es muy importante en mi vida, que es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre estamos aquí, os esperamos a todos. Feliz verano".