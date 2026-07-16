La reaparición de Techi y el esperado cara a cara de Claudia con su madre, en ‘¡De viernes!’

Madre e hija volverán a verse las caras tras las declaraciones de la joven en el programa y Techi habla sobre su relación con Kiko Rivera

"Mis padres eran adictos al alcohol": Claudia Chacón, rota al recordar la etapa más dura de su vida en '¡De viernes!'

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Meses después de desaparecer del foco mediático, Techi, una de las exnovias más conocidas de Kiko Rivera reaparece en televisión y nos muestra su cara más personal hablando sobre su trastorno bipolar. Además, Claudia se enfrentará a uno de sus grandes miedos, un cara a cara con su madre. Esto y mucho más, el viernes a las 21:45 horas en un nuevo programa de ‘¡De viernes!’ en Telecinco.

Santi Acosta y Beatriz Archidona ya lo tienen todo preparado para mantenernos un viernes más, pegados al sillón. En esta ocasión, además de conocer la reacción de Teresa Rivera a las imágenes en exclusiva del actual estado de Cantora y verla enfrentarse, una vez más, a Isabel Pantoja: “No se ha respetado la voluntad de mi hermano”, contaremos con la presencia de Claudia y su madre en un esperado cara a cara, tras las intimas y dolorosas declaraciones de la joven en el programa anterior.

Además, Techi reaparece en un programa de televisión para hablar de su actual estado de salud, de cómo el trastorno bipolar que padece le ha cambiado la vida y desvelar alguno de los detalles de su relación con Kiko Rivera, a quién no quiere ni ver, que nunca se habían sabido.

Esto y mucho más, el viernes a las a las 21:45 horas en un nuevo programa de ‘¡De viernes!’ en Telecinco. ¡No faltes a la cita!