Carballo se rompe al recordar a su madre en su momento más difícil de '¡Allá tú!': ''No la he nombrado''

Descubre cómo ha sido la jugada del concursante en '¡Allá tú!'

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Carballo llegó al plató de ¡Allá tú! con una energía desbordante y una misión muy clara: ganar los 150.000 euros para comprarse un helicóptero y pilotarlo él mismo. Este bombero forestal de Cuenca se presentó acompañado de su padre Félix.

El programa no estuvo exento de momentos memorables desde el principio. La nueva incorporación al plató, Noelia, una enfermera de 27 años de Ciudad Real, arrancó las carcajadas del público con una confesión de lo más curiosa: pese a pasar el día entero poniendo inyecciones a sus pacientes, ella misma se desmayó el día que fue a sacarse una analítica al ver su propia sangre.

Después de un gran concurso, el desenlace llegó cargado de tensión. Cuando la banquera le ofreció 5.500 euros, sus compañeros le animaron y Carballo pidió un momento antes de decidir. Quería acordarse de su madre, mandarle un beso, y también a su sobrino y a su hija: ''Que me han dado la vida'', dijo con la voz entrecortada. Fue entonces cuando lo tuvo claro: se plantaba.

Juanra Bonet abrió la caja de Carballo y confirmó lo que el bombero ya intuía: dentro había 5.000 euros. Se había plantado en el momento exacto.