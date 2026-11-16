El brasileño consiguió en apenas dos semanas revertir las previsiones de las encuestas con una estrategia digital vencedora

Arranca la campaña electoral: el vídeo del PP que convierte a Feijóo en superhéroe y a Sánchez como villano

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La reelección del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tiene nombre propio: el diputado André Janones, un rostro poco conocido en el país que se transformó en el arquitecto digital de la victoria del oficialismo. Ahora, Pedro Sánchez quiere doblar el pulso a las encuestas y realizar "una remontada épica" al estilo del mandatario brasileño. Desde el PP también se inspiran en el líder izquierdista para lanzar un vídeo casi idéntico en el que Feijóo se presenta como un superhéroe.

La militancia en redes sociales de André Janones se consolidó con la creación de un canal de WhatsApp que llamó 'Ejército de Lula' y que superó los 10 millones de seguidores desde su creación el 5 de octubre, un día después de que el mandatario fuera superado por el ultraderechista Flávio Bolsonaro por poco más de dos millones de votos. A partir de ahí todo cambió gracias a este influencer político, que utilizó el poder de la redes para hacer llegar el mensaje del veterano Lula a sus seguidores.

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Sánchez se ha reunido, este lunes, con el presidente brasileño en La Moncloa y sentado en la mesa tambien estaba André Janones, el "general", como le llamó Lula aludiendo a dirigir el "ejército digital" que fue decisivo para transformar en solo unas semanas una derrota anunciada en una victoria histórica convirtiendo a los simpatizantes de Lula en una comunidad de activistas digitales.

Este hombre apostó alejarse del lenguaje político tradicional y apostar por mensajes directos y emocionales, como los de la campaña del amor de Sánchez, que junta baile, abrazos y besos con promesas electorales.

Sánchez y Feijóo 'copian' el milagro de Lula

Desde el PSOE aspiran a 'copiar' el milagro de Lula ante unos datos que dan con amplia ventaja el bloque de la derecha española, que conforman PP y Vox. Las primeras palabras de Pedro Sánchez en el arranque de la campaña fueron toda una declaración de intenciones: "El próximo 29 de noviembre va a haber una movilización histórica para una remontada épica", ha prometido ante miles de militantes y seguidores de los socialistas.

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Una remontada épica que busca Pedro Sánchez en "una España de progreso", una frase que ha repetido en cada uno de sus mítines de Sevilla a Alcorcón.

El PSOE, sin embargo, no es el único que mira a la estrategia que llevó a Lula da Silva a la victoria en Brasil; en el PP, también ha tomado nota de la campaña en redes del brasileño. Los populares han pegado un empujón a su estrategia digital, con un vídeo en el que Feijóo, el candidato popular aparece transformado en un superhéroe. No es original porque Lula, en su campaña hace unos meses hizo uno casi idéntico con un lenguaje en el que combinaba acción, fantasía y mensajes electorales. Todo por seducir a los electores y contar con sus votos.