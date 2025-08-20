Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (20-08-2025)

Vladimir Putin aleja una reunión inminente con Volodomir Zelenski para acordar un alto el fuego en Ucrania

Los montes siguen en llamas tras diez días de fuego en Ourense, en León, en Zamora y en Cáceres, donde hay más de 20 incendios activos en donde las escenas son terribles: pueblos evacuados, casas arrasadas y miles de vecinos que ya no pueden más entre el cansancio y la desesperación.

"¡Queremos salvar nuestras casas, necesitamos ayuda!", reclaman las personas afectadas, muchas de ellas, implicadas en primera línea de lucha contra el fuego. Muchos de ellos se sienten abandonados y aseguran que se enfrentan solos y que nadie ha acudido a ayudarles. Hay llanto, pero también rabia por la falta de prevención y la mala gestión forestal que hacen los gobiernos autonómicos.

Rusia frena en seco las esperanzas de una reunión inminente entre Putin y Zelenski. El encuentro del presidente ruso con Donald Trump había elevado el entusiasmo sobre la posibilidad de lograr el fin de la guerra en Ucrania, pero el Kremlin ahora habla de un acuerdo de paz y que el encuentro se haga en Moscú. El líder ucraniano ha rechazado esa sede y por el momento se enfrían las expectativas en Europa.

Pasadas las primeras horas de intercambio de mensajes, de Trump en el que aseguró que ya había comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Rusia ha quitado velocidad al proceso e incluso ha hecho una proposición para que el encuentro se realice en el Kremlin. Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", ha asegurado a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.