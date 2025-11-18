Patricia Fernández 18 NOV 2025 - 23:12h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones'!

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 8, completo

Parece que nuevos acercamientos en el siguiente programa de ‘La isla de las tentaciones’ harán saltar y mucho las alarmas: ¡solo tienes que darle al ‘play’ para ver un avance de lo más impactante!

Las chicas y los chicos cada vez se están dejando llevar más, lo que provocará ponerse cada vez más a prueba y quién sabe si alguno seguirá o no resistencia en esta prueba de amor extrema.

Donde tampoco faltaran las tensiones, Mayeli vivirá otro tenso momento en la villa: “Dejadme en paz, hago lo que me sale del c*” Y también Rodri acabará pidiendo perdón a Olatz: “No tenía que haber dicho eso”.

Y, en medio de todo esto, los chicos se enfrentarán a una nueva hoguera frente a Sandra Barneda.

Rodri no dará crédito con lo que está viendo de Helena, pero también confesará lo mucho de menos que echa de menos a su pareja. Como Darío verá un cambio en Almudena: “Ahora ha dicho que se va a dejar llevar”.

Pero esto no es todo, Juanpi se romperá por completo con lo que va a descubrir en las imágenes que tendrá que ver de Sandra en la ‘tablet’, entre gritos y desesperación, donde encontrará el apoyo de sus compañeros: “¿Qué le está haciendo? No puedo ver más. Esa no es mi novia, no puedo ni hablar, me falta el aire”.

Y esto no será todo, Sandra Barneda les advertirá de algo: “La hoguera todavía no ha terminado”. Todo esto y mucho más en el avance del siguiente programa de ‘La isla de las tentaciones 9’: solo tienes que darle al play al vídeo.