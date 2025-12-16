'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 19, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 9', al completo!

Almudena tira la 'tablet' contra el fuego y acaba destrozada en 'La isla de las tentaciones 9' tras la duras confesiones de Darío: "¡No me puedes romper más!"

En una nueva hoguera para las chicas, Claudia se rompe de dolor al ver las imágenes de Gilbert, emprendiendo una nueva escapada a la villa de los chicos. Después, Almudena tampoco puede resistir unas imágenes muy duras para ella.

Pero no serán las únicas que lo pasen mal en esta cita frente a la ‘tablet’. Sandra descubrirá algo que no se espera para nada sobre Juanpi y esto le hará estallar por completo. Como también pasará un mal momento Andrea en su primera hoguera o una Helena a la que le dará que pensar lo que pase con sus imágenes.

Además, Sandra Barneda desvelará el privilegio que le ha concedido a uno de los chicos que va a marcar un punto de inflexión en su experiencia en ‘La isla de las tentaciones 9’, todo en medio de todo lo que sucede en las villas con sus tentaciones.