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'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 5 (07/04/26), completo

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Los concursantes de 'Supervivientes', tras disputarse el juego de recompensa. telecinco.es
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Los concursantes se enfrentan a un juego de recompensa en el que deben trabajar en equipo, mantener el equilibrio y seguir una buena estrategia para avanzar de pasarela en pasarela en el menor tiempo posible y conseguir una dulce recompensa: churros con chocolate. Además, una de las nominadas, Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto o Teresa Seco, es salvada por la audiencia.

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