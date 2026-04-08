'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 5 (07/04/26), completo
¡Sorpresa total! La incrédula reacción de la salvada de la expulsión: "¿Soy yo? ¿se han equivocado?"
Los concursantes se enfrentan a un juego de recompensa en el que deben trabajar en equipo, mantener el equilibrio y seguir una buena estrategia para avanzar de pasarela en pasarela en el menor tiempo posible y conseguir una dulce recompensa: churros con chocolate. Además, una de las nominadas, Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto o Teresa Seco, es salvada por la audiencia.