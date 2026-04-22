'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 7 (21/04/26), completo
Una doble sanción es impuesta a Claudia y Gerard tras su "lamentable comportamiento": "Esperamos que esto sirva como lección"
La gala arranca con una apertura excepcional tras el inaceptable conflicto entre Claudia y Gerard, que sacude la convivencia y provoca un abandono entre lágrimas en la palapa. Además, tres supervivientes son sancionados tras ser sorprendidos robando y la tensión se dispara con una salvación marcada por posicionamientos y estrategias.