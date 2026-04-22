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'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 7 (21/04/26), completo

Tierra de Nadie 7 Supervivientes 2026 Tierra de Nadie 7
Claudia y Maica, durante uno de los momentos de tensión en la palapa de 'Supervivientes'. telecinco.es
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La gala arranca con una apertura excepcional tras el inaceptable conflicto entre Claudia y Gerard, que sacude la convivencia y provoca un abandono entre lágrimas en la palapa. Además, tres supervivientes son sancionados tras ser sorprendidos robando y la tensión se dispara con una salvación marcada por posicionamientos y estrategias.

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