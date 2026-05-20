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'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 11 (19/05/26), completo

Tierra de Nadie 11 Supervivientes 2026 Tierra de Nadie 11
María Lamela le corta el pelo a Maica Benedicto en 'Supervivientes'. telecinco.es
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El último concursante salvado vive un momento clave y cargado de emoción en una noche decisiva para la edición. 'La mesa de las tentaciones' continúa poniendo a prueba a los supervivientes. Claudia Chacón deberá tomar una difícil decisión ante María Lamela y enfrentarse a uno de los retos más complicados de la aventura.

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