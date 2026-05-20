'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 11 (19/05/26), completo

Supervivientes 20 MAY 2026 - 08:28h.

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El último concursante salvado vive un momento clave y cargado de emoción en una noche decisiva para la edición. 'La mesa de las tentaciones' continúa poniendo a prueba a los supervivientes. Claudia Chacón deberá tomar una difícil decisión ante María Lamela y enfrentarse a uno de los retos más complicados de la aventura.