'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 11 (19/05/26), completo
Claudia da la sorpresa aceptando el trato de cortarse el pelo al máximo y provoca que su madre abandone el plató en directo: "Es muy difícil"
El último concursante salvado vive un momento clave y cargado de emoción en una noche decisiva para la edición. 'La mesa de las tentaciones' continúa poniendo a prueba a los supervivientes. Claudia Chacón deberá tomar una difícil decisión ante María Lamela y enfrentarse a uno de los retos más complicados de la aventura.