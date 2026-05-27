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'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 12 (26/05/26), completo

Tierra de Nadie Supervivientes 2026 Tierra de Nadie 12
Borja, Almudena, Darío y Soto, en el punto de mira, a la espera de la salvación de la audiencia.. telecinco.es
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Cuando se cumplen 83 días de aventura la convivencia cada vez es más complicada. El robo de una lata por parte de Claudia provoca una hecatombe en la playa. El desgaste pasa factura, la paciencia se agota y el hambre les rompe. Así que solo la buena noticia de la salvación golpeará a Borja, Darío, José Manuel o Claudia.

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