'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 12 (26/05/26), completo
Ivonne Reyes, evacuada por el equipo médico de 'Supervivientes' al sufrir un percance durante el juego de recompensa: "Se ha hecho daño en una pierna"
Cuando se cumplen 83 días de aventura la convivencia cada vez es más complicada. El robo de una lata por parte de Claudia provoca una hecatombe en la playa. El desgaste pasa factura, la paciencia se agota y el hambre les rompe. Así que solo la buena noticia de la salvación golpeará a Borja, Darío, José Manuel o Claudia.