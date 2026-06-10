'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 14 (09/06/26), completo

Supervivientes 10 JUN 2026 - 08:26h.

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La semifinal llega cargada de emociones. Los concursantes deberán enfrentarse a 'El veredicto de Poseidón', el juego más decisivo de la edición. Además, los finalistas descubrirán cómo les ha cambiado la aventura tras 97 días en Honduras al reencontrarse con su reflejo en el espejo. Y, en un momento lleno de emoción, María Lamela cerrará por última vez la palapa entre lágrimas antes de la gran final.