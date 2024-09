Exclusiva | Cristian, presunto autor material del crimen de Chiloeches y exnovio de Laura: "Nos seguíamos viendo con apoyo de su familia"

A pesar de las evidencias, él ha intentado negarlo en todo momento y ha tratado de desviar la atención hacia Laura : "Ella contó cosas y yo le dije que no contase nada. Ella dijo que se fiaba porque eran amigos míos. Yo le dije que eran amigos míos, pero tampoco para fiarse". Poco después fue detenido y sigue en prisión acusado de ser el autor intelectual del crimen.

El testimonio al que ha tenido este programa complementa esta declaración ante el juez. Para empezar, la relación con su novia no estaría tan rota como apuntaban algunas fuentes: "Llevaba un año saliendo con Laura. Tenía una orden de alejamiento sobre ella por violencia de género pero no era verdad. Nos seguíamos viendo con apoyo de su familia y yo me llevaba muy bien con su hermano".